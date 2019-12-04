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انطلاق المؤتمر العلمي لطب وجراحة القلب بالقصيم

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نيابة عن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، رعى نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي انطلاقة المؤتمر العلمي السنوي الثامن لطب وجراحة القلب، الذي ينظمه مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، وعدد من القيادات الصحية والمتحدثين المتخصصين في مجال أمراض القلب.

وعبر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم سلطان الشائع في كلمته عن خالص شكره وتقديره لنائب أمير منطقة القصيم على رعايته لهذا المؤتمر، وقال الشايع «إن وزارة الصحة وضعت رضا المواطن محوراً هاماً في جميع برامجها الصحية، من خلال رؤية المملكة العربية 2030». مؤكداً أن المؤتمر العلمي السنوي الثامن لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الثمانية الماضية، إذ استفاد من برامجه التدريبية 2920 ممارساً صحياً، بمجموع ساعات تدريبية بلغت أكثر من 108 ساعات، قدم فيه 336 ورقة عملية. من جانبه، نوه الأمير فهد بن تركي بن فيصل من جانبه، بالمكانة التي يحتلها أطباء وجراحو القلب السعوديين، مؤكداً أن ذلك أتى من رعاية الدولة المستمرة للقطاع الصحي عموماً وقطاع القلب وجراحته خصوصاً.


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