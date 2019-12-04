السماح للأفراد بممارسة نشاط النقل التعليمي

تعتزم الهيئة العامة للنقل الترخيص للأفراد لممارسة نشاط النقل التعليمي، إذ أقرت الهيئة تشغيل مركبة واحدة للفرد في النشاط، بعد الحصول على بطاقة التشغيل التي تعدّ بمثابة تصريح للفرد بممارسة النشاط.ولفتت الهيئة، في سياق اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، والتي انتهت الهيئة من إعدادها، إلى أن التصريح يصدر باسم الفرد ولسنة، ولا يجوز ممارسة النشاط خلال انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه.

الشروط المطلوبة لحصول الفرد على التصريح

أن يكون سعودي الجنسية

أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية

أن تكون المركبة مملوكة له بشكل مباشر أو خلال أحد البرامج التمويلية المعتمدة، شريطة أن يكون المستخدم الفعلي لها

أن تكون المركبة مستوفيةً أحكام هذه اللائحة والمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة

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الارتباط بمزوّد خدمة التتبع الآلي للمركبات المؤهلين من قِبل الهيئة

الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها

الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر

سداد الغرامات المالية إن وجدت

سداد المقابل المالي إن وجد