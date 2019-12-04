الشروط المطلوبة لحصول الفرد على التصريح
أن يكون سعودي الجنسية
أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية
أن تكون المركبة مملوكة له بشكل مباشر أو خلال أحد البرامج التمويلية المعتمدة، شريطة أن يكون المستخدم الفعلي لها
أن تكون المركبة مستوفيةً أحكام هذه اللائحة والمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة
الارتباط بمزوّد خدمة التتبع الآلي للمركبات المؤهلين من قِبل الهيئة
الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها
الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر
سداد الغرامات المالية إن وجدت
سداد المقابل المالي إن وجد
كانت هذه تفاصيل خبر السماح للأفراد بممارسة نشاط النقل التعليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.