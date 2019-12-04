تسريع خطوات التحول الرقمي بإمارة مكة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، الدكتور حماد الثقفي المدير الإقليمي بالقطاع الغربي لشركة علم لأمن المعلومات. وناقش الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء الخطوات المستقبلية التي تستهدف تطوير إجراءات العمل في إمارة المنطقة، وسُبل تعزيز برامج التحوّل التقني في التعاملات، الأمر الذي يجوّد العمل المُقدّم ويسهل الإجراءات على المراجعين، كذلك التوجهات الإستراتيجية والخطط التنفيذية لتطبيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وتسريع خطوات التحول الرقمي.



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