30 ألف اتصال بالجوازات خلال 3 أشهر



أوضحت المديرية العامة للجوازات أن مركز الاتصال الموحد «992» تلقى خلال الفترة 1441/1/1 حتى 1441/3/30، «30126» اتصالاً. ويُقدم مركز الاتصال الموحد «992» مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسار عن الخدمات المقدمة من الجوازات، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للمديرية من المواطنين والمقيمين، ويُعد مركز الاتصال الموحد «992» الخاص بتعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء إجراءاتهم أحد أهم مبادرات الجوازات، ويهدف إلى تقديم خدمة الاستفسار عبر الاتصال الهاتفي على المركز، وكذلك التواصل مع المديرية العامة للجوازات من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم الأداء والخدمات المقدمة من المواطنين والمقيمين. كما يمكن للمستفيدين الاستفسار عن مصير معاملاتهم من خلال «تطبيق الجوازات» على الهواتف الذكية، وأيضاً من خلال البريد الإلكتروني « [email protected] » حيث توفر المديرية العامة للجوازات خدمة الاستفسار، عبر كافة قنواتها المختلفة، تسهيلاً للمستفيدين من خدماتها للوصول إلى المعلومات المراد الاستفسار عنها.

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كانت هذه تفاصيل خبر 30 ألف اتصال بالجوازات

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