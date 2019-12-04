كثرة الحفريات وتهالك الطبقة الأسفلتية بشوارع المجاردة

اشتكى عدد من أهالي محافظة المجاردة من تهالك الشوارع الرئيسية بالمحافظة وتكسر الطبقة الأسفلتية بالطرقات الرئيسية بالمحافظة، ما أدى إلى تضرر مركباتهم. وأكد المواطنون عبدالله الشهري وأحمد وعلي العمري، أن الشوارع الرئيسية بالمحافظة خاصة المؤدية لمركز خاط وقرى بني زهير ومراكز ختبة وعبس ومدخل المحافظة الرئيسي من الجهة الغربية تعاني من التشققات والحفر وتكسر الطبقة الأسفلتية. بالرغم من أن البلدية تقوم مشكورة بين الحين والآخر بترقيع الحفر ولكن الوضع أصبح أكبر من قضية ترقيع، بل يحتاج إلى إعادة سفلتة وكشط الطبقة السابقة المتهالكة وليس وضع طبقة جديدة على الأولى المتهالكة. مؤكدين تضررهم من ذلك وتلف مركباتهم. بدوره، أوضح متحدث بلدية المجاردة عمر الشهري أن البلدية قامت بدراسة لصيانة الطرق الرئيسية بالمحافظة والتي بحاجة إلى ذلك، وهي تحت تسلم المقاول للبدء في التنفيذ ضمن أعمال صيانة الطرق والشوارع بالمحافظة.



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