تركي بن طلال: الأسواق الشعبية جزء من هوية عسير

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أن الأسواق الشعبية جزء مهم من هوية أي منطقة ومن تراثها، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تحتوي على أكثر من 15 سوقًا شعبيًا رئيسيًا تحرص الدولة على الاهتمام والعناية بها وتطويرها، كونها تعكس ثقافة وتاريخ وهوية المنطقة، مبينًا سموه أنه سيتم البدء بتحسينها وفق جدول زمني يضمن تطويرها للحفاظ على هويتها الشعبية التي تميزها عن غيرها من الأسواق الأخرى. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المواطنات والمواطنين أصحاب المحلات في سوق الثلاثاء الشعبي وسط أبها، حيث التقى بهم واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال تطوير السوق الشعبي. وأوضح خلال اللقاء أنه تم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لبحث حالة السوق، وناقش ما توصلت إليه اللجنة من توصيات، واستمع لآراء أصحاب المحلات ومقترحاتهم.

ووجه في نهاية اللقاء بتشكيل فريق من المستفيدين والمستفيدات داخل السوق الشعبي، وضمهم كأعضاء ممثلين لكل أصحاب المحلات بسوق الثلاثاء في اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وبحث الموضوع للخروج بحلول عاجلة تتناسب مع الوضع الراهن، تمهيدًا لإيجاد حلول جذرية وفق ما تضمنته إستراتيجية تطوير عسير في هذا الشأن.

من جانب آخر، يرعى أمير منطقة عسير غداً، انطلاق ورش العمل الخاصة بفريق وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الثلاث، في عدد من محافظات المنطقة، وذلك لمناقشة الاحتياجات والعوائق والتحديات وسبل حلها بما يسهم في تحسين جودة قطاع الاتصالات في المنطقة بشكل عام. وتغطي ورش العمل محافظات ومراكز المنطقة بمشاركة عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية وبعض أعضاء مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية وأعضاء من مجالس الشباب.