تركي بن طلال: الأسواق الشعبية جزء من هوية عسير

ووجه في نهاية اللقاء بتشكيل فريق من المستفيدين والمستفيدات داخل السوق الشعبي، وضمهم كأعضاء ممثلين لكل أصحاب المحلات بسوق الثلاثاء في اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وبحث الموضوع للخروج بحلول عاجلة تتناسب مع الوضع الراهن، تمهيدًا لإيجاد حلول جذرية وفق ما تضمنته إستراتيجية تطوير عسير في هذا الشأن.
من جانب آخر، يرعى أمير منطقة عسير غداً، انطلاق ورش العمل الخاصة بفريق وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الثلاث، في عدد من محافظات المنطقة، وذلك لمناقشة الاحتياجات والعوائق والتحديات وسبل حلها بما يسهم في تحسين جودة قطاع الاتصالات في المنطقة بشكل عام. وتغطي ورش العمل محافظات ومراكز المنطقة بمشاركة عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية وبعض أعضاء مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية وأعضاء من مجالس الشباب.
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