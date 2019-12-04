السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد تصميم منظمته على أن تكون مثالاً يحتذى بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة



الأمم المتحدة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة مصممة على أن تكون مثالاً يحتذى به عندما يتعلق الأمر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف يوم 3 ديسمبر.

وكان أمين عام الأمم المتحدة قد أطلق في يونيو الماضي، إستراتيجيةً لإدماج ذوي الإعاقة تهدف إلى رفع معايير المنظمة وأدائها، حيث توفر الإستراتيجية أساساً للتقدم المستدام والتحولي في مجال إدماج ذوي الإعاقة في جميع نشاطات الأمم المتحدة.

كما اعتمد مجلس الأمن للمرة الأولى قراراً مخصصاً لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة، وقد صادقت جميع الدول الأعضاء تقريباً الآن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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