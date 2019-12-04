شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد سفير المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في احتفال جرى في قصر الصخير، أمس، أوراق اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

وأشاد بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البحرين والمملكة، وما تشهده من تقدم ونمو في المجالات كافة، متمنياً لسموه كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

فيما نقل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز ملك مملكة البحرين تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته الطيبة بموفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والرقي، مشيداً بالعلاقات الطيبة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.