إقبال ضخم على أدبي الأحساء بمعرض كتاب جامعة الملك فيصل

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - الأحساء

شهدت الأمسية الثقافية التي أقامها نادي الأحساء الأدبي، ضيف شرف معرض الكتاب 2019 المقام حاليًّا بجامعة الملك فيصل، مساء أمس الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من زوار المعرض.

واكتظت قاعة مسرح عمادة شؤون الطلاب بالحضور مما جعل كثيرًا منهم يستمع للمحاضرة واقفًا لعدم وجود مقاعد في محاضرة “جغرافيا الفنتازيا” التي قدمها الروائي السعودي أسامة المسلم ضمن برنامج النادي الثقافي المصاحب للمعرض، وأدارها الإعلامي صالح العجرفي مدير أستوديوهات الإذاعة بالدمام.

واستمع الجميع لمحاضرة نوعية متخصصة في الفن الروائي من تجربة روائي سعودي عرف عنه تمكنه من الكتابة في هذا الجنس الأدبي، حيث تعددت المداخلات والحوارات التي أثارتها المحاضرة وحضرها جمع كبير من الأساتذة ومن طلاب وطالبات الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والمهتمون بالشأن الثقافي في الأحساء.

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وفي نهاية المحاضرة، توجه المحاضر إلى ركن النادي لتكريمه من قبل رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري ومن ثم توقيع روايته الأخيرة “الدوائر الخمس”، حيث وقف المهتمون بهذا الأمر من الشباب والشابات والمثقفون والمثقفات في طوابير كبيرة وطويلة للوصول لمنصة التوقيع في ركن النادي؛ مما جعل المنظمين يمددون وقت إغلاق المعرض نصف ساعة عن الزمن الأصلي.

جدير بالذكر أن أدبي الأحساء ضيف شرف المعرض يشارك بباقة من الفعاليات الثقافية المتنوعة بدأها بجلسة حوارية ثقافية صباحية من اليوم نفسه تحدث فيها السفير مصطفى بن إبراهيم آل الشيخ مبارك والمؤلف السعودي خليفة السماعيل، وستستمر هذه الفعاليات طيلة أيام المعرض.

وقدم رئيس النادي، الدكتور ظافر الشهري، شكره وتقديره لجامعة الملك فيصل، ممثلة في مديرها الدكتور محمد العوهلي، على دعوة النادي كضيف شرف للمعرض، وقال: إن شراكة النادي مع الجامعة شراكة مميزة أثمرت عددًا من البرامج النوعية الناجحة.

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