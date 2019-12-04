شكرا لقرائتكم خبر عن الغامدي لـ "الخليج 365": حاولوا سرقتي وأحبطت مخططهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

كشف المواطن عبدالله الغامدي لـ«الخليج 365»، حقيقة الفيديو المتداول في منصات التواصل الاجتماعي حول محاولة سرقة مواطن بجوار أحد المساجد في منطقة الرياض، مؤكدا عدم صحة ما يتم تداوله، لأن الحادثة وقعت في محافظة جدة بجوار مسجد في أبحر الشمالية وقت صلاة المغرب.

وقال الغامدي، إنه حضر للمسجد لأداء صلاة المغرب ولاحظ شخصا يسير بجواره وقد أسرع الخطوات ليسبقه في الدخول إلى المسجد، غير أنه توقف فجأة وأدعى السقوط، وفي تلك اللحظة شعرت بشخص آخر خلفي محاولا «نشلي»، عندها كشفت ما يخطط له أولئك الأشخاص، ودفع من خلفي وحاولت الإمساك به دون جدوى ليفر هو وشريكه نحو إحدى المركبات الصغيرة، التي كانت تنتظرهم خارج المسجد.

وأكد عبدالله الغامدي أنه توجه من فوره نحو أحد مراكز الشرطة ليقدم بلاغًا رسميا بالواقعة وقيدت أوصاف الجناة لدى فريق التحقيق، مستغرباً من الجرأة التي كان عليها اللصوص، ومحاولتهم سرقة شخص بجوار أحد بيوت الله دون خوف أو رادع ديني.

بدورها، كشفت مصادر لـ«الخليج 365» أن الأجهزة الأمنية في شرطة جدة شرعت في متابعة الجناة وضبطهم.