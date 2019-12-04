شكرا لقرائتكم خبر عن وقائع جلسة مجلس الوزراء على الهواء مباشرة.. لأول مرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) نقلت قناة الإخبارية أمس (الثلاثاء) وقائع جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الهواء مباشرة. Advertisements ولأول مرة في تاريخ تلفزيون المملكة، تمكن المشاهدون من متابعة وقائع الجلسة بكل تفاصيلها بشكل مباشر. وظهر المذيع خليل الصاعدي في أروقة المجلس وردهاته في نشرة الثانية ظهراً، وعلى رأس الساعة في نشرة الثالثة. وبدأ الصاعدي بتلاوة سلسلة القرارات الـ15، إضافة إلى تقدم أعضاء المجلس بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والأسرة الكريمة، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز.



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