شكرا لقرائتكم خبر عن «الصدمات الكهربائية» تنهي معاناة مريضة «اكتئاب تخشبي» في أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

تمكن فريق طبي بمستشفى الصحة النفسية في أبها من إنهاء معاناة مريضة كانت تعاني من اكتئاب شديد مع أعراض تخشبية، حيث خضعت لجلسات كهربائية لضبط إيقاع المخ تمثلت في عدة جلسات بواقع جلستين كل يومين.

Advertisements

وأوضحت صحة عسير أن المريضة كانت تعاني من تصلبات وتخشبات عضلية أعاقتها عن الحركة والكلام، واكتئاب شديد ورفض للأكل والشرب، وراجعت خلال ستة أشهر عدة مستشفيات قبل أن يعاينها استشاري الطب النفسي مساعد المشرف العام للخدمات العلاجية بالمستشفى الدكتور محمد زايد العسيري، الذي قرر تنويمها وبدء الجلسات الكهربائية.

وأشارت إلى أن المريضة خضعت للجلسات العلاجية من خلال جهاز صدمات كهربائية حديث «thymatron 4 somatics» بعد أن تم تخديرها، وبدأت في التحسن واستطاعت المشي والكلام والأكل والشرب، ولم تعد يظهر عليها أعراض الاكتئاب أو التخشب.

وذكرت صحة عسير، أنه تم تنفيذ أولى الجلسات العلاجية في الغرفة المخصصة للجلسات الكهربائية بقيادة الاستشاري المعالج وأخصائي التخدير وفني التخدير وممرض القسم، ونفذت الجلسة بعد التأكد من استعداد المريضة للخضوع للتخدير، ثم خضعت المريضة لجلستين علاجيتين وخرجت من غرفة الإفاقة دون وقوع أعراض جانبية.