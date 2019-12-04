محمد بن مسعود - الدمام - 03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 11:54 PM بواقع 3 رحلات أسبوعيًّا ضمن برنامجها لتطوير المطارات وزيادة عدد الوجهات مصادر: هيئة الطيران المدني تعيد رحلة جازان - القاهرة عبر طيران "النيل" مصادر: هيئة الطيران المدني تعيد رحلة جازان - القاهرة عبر طيران "النيل" كشفت مصادر أن هيئة الطيران المدني - ضمن برنامجها لتطوير المطارات وزيادة عدد الوجهات - أعادت رحلة جازان – القاهرة – جازان، واستئناف رحلاتها عبر طيران "النيل" بدءًا من هذه الليلة، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًّا. الكلمات المفتاحية ، مصادر: هيئة الطيران المدني تعيد رحلة جازان - القاهرة عبر طيران "النيل" ،

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