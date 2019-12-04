، الفرج والدوسري يغيبان عن تدريبات الأخضر استعدادًا لملاقاة قطر ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
محمد بن مسعود - الدمام - عاود المنتخب الوطني الأول اليوم الثلاثاء، تدريباته بعد مباراته أمس الاثنين أمام منتخب عمان في ختام دور المجموعات لكأس الخليج العربي "خليجي 24".
يستعد "الأخضر" لخوض مباراته في نصف النهائي أمام منتخب قطر التي ستُقام بعد غدٍ الخميس.
أجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم مساء على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".
قسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس واكتفوا بتمارين استرجاعية، خصصت المجموعة الثانية لبقية اللاعبين حيث خضعوا لتمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير.
ولم يشارك لاعب خط الوسط سلمان الفرج في الحصة التدريبية لشعوره بألم في العضلة الخلفية للفخذ وكذلك لم يشارك لاعب خط الوسط سالم الدوسري لشعوره بألم في عضلة الساق، وأجريت لهما أشعة الرنين المغناطيسي للوقوف على حالة إصابتهما.
ويواصل الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته على ملاعب التدريب بأسباير عند الساعة السادسة مساء.
كأس الخليج العربي خليجي 24 المنتخب السعودي المنتخب القطري
الفرج والدوسري يغيبان عن تدريبات الأخضر استعدادًا لملاقاة قطرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-03
عاود المنتخب الوطني الأول اليوم الثلاثاء، تدريباته بعد مباراته أمس الاثنين أمام منتخب عمان في ختام دور المجموعات لكأس الخليج العربي "خليجي 24".
يستعد "الأخضر" لخوض مباراته في نصف النهائي أمام منتخب قطر التي ستُقام بعد غدٍ الخميس.
أجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم مساء على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".
قسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس واكتفوا بتمارين استرجاعية، خصصت المجموعة الثانية لبقية اللاعبين حيث خضعوا لتمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير.
ولم يشارك لاعب خط الوسط سلمان الفرج في الحصة التدريبية لشعوره بألم في العضلة الخلفية للفخذ وكذلك لم يشارك لاعب خط الوسط سالم الدوسري لشعوره بألم في عضلة الساق، وأجريت لهما أشعة الرنين المغناطيسي للوقوف على حالة إصابتهما.
ويواصل الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته على ملاعب التدريب بأسباير عند الساعة السادسة مساء.
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:43 PM
عاود المنتخب الوطني الأول اليوم الثلاثاء، تدريباته بعد مباراته أمس الاثنين أمام منتخب عمان في ختام دور المجموعات لكأس الخليج العربي "خليجي 24".
يستعد "الأخضر" لخوض مباراته في نصف النهائي أمام منتخب قطر التي ستُقام بعد غدٍ الخميس.
أجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم مساء على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".
قسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس واكتفوا بتمارين استرجاعية، خصصت المجموعة الثانية لبقية اللاعبين حيث خضعوا لتمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير.
ولم يشارك لاعب خط الوسط سلمان الفرج في الحصة التدريبية لشعوره بألم في العضلة الخلفية للفخذ وكذلك لم يشارك لاعب خط الوسط سالم الدوسري لشعوره بألم في عضلة الساق، وأجريت لهما أشعة الرنين المغناطيسي للوقوف على حالة إصابتهما.
ويواصل الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته على ملاعب التدريب بأسباير عند الساعة السادسة مساء.
، الفرج والدوسري يغيبان عن تدريبات الأخضر استعدادًا لملاقاة قطر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الفرج والدوسري يغيبان عن تدريبات الأخضر استعدادًا لملاقاة قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.