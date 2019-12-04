محمد بن مسعود - الدمام - تم ترقية الرائد عبدالله محمد القرني إلى رتبة مقدم في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بإدارة الحشود. وعبّر "القرني" عن شكره لله عز وجل، سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. "القرني" إلى رتبة مقدم في أمن الحج والعمرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-04 تم ترقية الرائد عبدالله محمد القرني إلى رتبة مقدم في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بإدارة الحشود. وعبّر "القرني" عن شكره لله عز وجل، سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. Advertisements 04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 12:30 AM تم ترقية الرائد عبدالله محمد القرني إلى رتبة مقدم في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بإدارة الحشود. وعبّر "القرني" عن شكره لله عز وجل، سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. ، "القرني" إلى رتبة مقدم في أمن الحج والعمرة ،

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