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شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب المؤسسات في أرامكو يجمع 189 مليار ريال والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
ارامكو
جمع اكتتاب المؤسسات في شركة أرامكو 189 مليار ريال، بنهاية اليوم الـ17 للطرح والذي يصادف اليوم الثلاثاء.
أعلن ذلك كل من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، حيث كشفت البيانات أن طلبات المشاركة بلغت 189.04 مليار ريال وبلغ إجماليها 6.30 مليار سهم.
وبدأ اكتتاب المؤسسات في أسهم أرامكو يوم 17 نوفمبر الماضي، ويستمر الاكتتاب إلى يوم 4 ديسمبر 2019.
وانتهى اكتتاب الأفراد يوم الخميس الماضي، حيث بلغ عدد المكتتبين بنهاية اليوم الأخير 4.9 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال.
وكانت أرامكو قد طرحت 1.5% من إجمالي أسهمها للاكتتاب، ما يعادل 3 مليارات سهم للاكتتاب، وتم تحديد النطاق السعري للاكتتاب ما بين 30 و32 ريالًا.
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