شكرا لقرائتكم خبر عن احتجزتها قائدة المدرسة 3 أيام.. حكاية طالبة «صبيا» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المصدر أن لجنة مشكلة من مكتب تعليم هروب وإدارة تعليم محافظة صبيا سوف تقف على الواقعة والتحقيق في كافة تفاصيلها.
من جانبه، أوضح متحدث تعليم صبيا إبراهيم الحازمي لـ "اليوم" أن الإدارة تابعت ما نشرته وتداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي حول الواقعة.
وأكد أن مدير التعليم ضيف الله بن علي الحازمي وجه بتشكيل لجنة للوقوف، غدًا، على كافة التفاصيل، وإعداد تقرير عاجل بذلك، مشيرا إلى أن إدارة تعليم صبيا ستصدر بيانا إلحاقيا يوضح ما توصلت إليه نتائج التحقيق.
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