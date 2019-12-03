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شكرا لقرائتكم إتلاف 320 ألف علبة صابون فاسدة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إتلاف 320 ألف علبة صابون فاسدة في مكة
استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
ضبطت الفرق التفتيشية، التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية في مكة المكرمة مستودعًا يتم استغلاله في تخزين مواد النظافة منتهية الصلاحية.
وأوضحت وزارة التجارة، في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط المستودع قبل أن يتم توزيع مواد النظافة منتهية الصلاحية، وعليه تمت مصادرة وإتلاف أكثر من 320 ألف علبة صابون متنوعة.
ولفتت التجارة إلى أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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