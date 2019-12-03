إتلاف 320 ألف علبة صابون فاسدة في مكة

2019-12-03

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ضبطت الفرق التفتيشية، التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية في مكة المكرمة مستودعًا يتم استغلاله في تخزين مواد النظافة منتهية الصلاحية.

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وأوضحت وزارة التجارة، في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط المستودع قبل أن يتم توزيع مواد النظافة منتهية الصلاحية، وعليه تمت مصادرة وإتلاف أكثر من 320 ألف علبة صابون متنوعة.

ولفتت التجارة إلى أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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