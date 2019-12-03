إطعام تدرّس ضمن مناهج التعليم العام للمرة الثانية

2019-12-03

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الجمعية الخيرية للطعام “إطعام” عن إدراجها بشكل رسمي ضمن مناهج التعليم العام في المملكة في منهجين مختلفين، أحدهما مختص بحفظ النعمة، والآخر متعلق بالتطوع.

وأوضح الأمين العام والمدير التنفيذي لجمعية إطعام الخيرية فيصل الشوشان أن الربع الثالث من العام الجاري شهد إدراج “إطعام” للمرة الأولى في مسيرتها ضمن مناهج التعليم من خلال مقرر مخصص بحفظ النعمة، والدور الذي تقوم به الجمعية في هذا الجانب، والآلية التي تتبعها إطعام في حفظ زائد الطعام وايصاله للمستفيدين، مشيرا إلى أن إطعام أدرجت للمرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين من خلال منهج مادة الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة عبر مقرر التطوع، حيث سلط الضوء على تجربة فريق إطعام التطوعي، والدور الذي تلعبه إطعام في مجال التطوع وإشراك أفراد المجتمع بالبرامج التطوعية المتعلقة بحفظ الأطعمة وإيصالها للمستفيدين.

وأعرب الأمين العام عن امتنان مجلس إدارة الجمعية وجميع منسوبيها للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، نائبه، على رعايتهما لـ “إطعام” ودعمهما الذي تتلقاه الجمعية من الإمارة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حتى استطاعت الجمعية أن تحقق تقدما ملحوظا في مجال نشر ثقافة حفظ النعمة لدى المجتمع.

وثمن الشوشان باسم مجلس إدارة الجمعية لوكالة المناهج بوزارة التعليم على الثقة الممنوحة لإطعام، واختيارها كنموذج للعمل المحترف في قطاع حفظ النعمة في المملكة، مؤكداً أن وجودها ضمن مناهج التعليم العام يضاعف مسؤوليتها لمواصلة الجهود وتحقيق المزيد من القفزات.

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