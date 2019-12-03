شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم جدة: قادة المدارس قادرون على التغيير للأفضل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) (تصوير: فيصل الحارثي)

أكد مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، أن قائد المدرسة يُشكل حجر الزاوية ودوره محوري في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن قادة المدارس يستطيعون التغيير نحو الأفضل بوضع إجراءات وحلول جذرية وسريعة تُحمِّل جميع الأطراف المسؤولية نحو بناء جيل متعلم ينافس في جميع المحافل المحلية والدولية.

وأشار المسعودي خلال ورشة العمل التي نظمها مكتب التعليم بشمال جدة تحت عنوان: «رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية»، بحضور عدد من قيادات المدارس والمشرفين التربويين بمجمع السلامة التعليمي، إلى أن نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية ليست هدفاً، وإنما تعتبر مؤشراً لما يتم داخل الصفوف الدراسية ونواتج التعلم التي يسعى لتحقيقها الجميع.

من جهته، أوضح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، أن ورشة العمل تهدف للوصول إلى مكامن الخلل، ووضع الحلول والتوصيات التي من خلالها يستطيع قائد المدرسة بناء خططه للنهوض بالعملية التعليمية ورفع نواتج التعلم.