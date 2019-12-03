شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالا من الرئيس التركي في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد، رحمه الله.