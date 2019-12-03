محافظ الأحساء : 3 مقومات أساسية ساهمت في تسويق الأحساء سياحيًا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان الأحساء

أكد محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي أن واحة الأحساء نجحت في تسويق سياحتها وفق ثلاثة محاور رئيسة، إذ تعد أنموذجًا للسياحية البيئية نظير تنوع مقوماتها والتي تجتمع فيها جغرافيًا، فهي واحة نخيل تحيطها رمال وجبال وبحر، ما جعلها في مصاف المدن العالمية كموقع تراث عالمي، ومدينة إبداعية في الحرف اليدوية والفنون الشعبية، إضافة إلى تسجيلها عاصمة للسياحة العربية لعام 2019م، وهي محزون تراثي، وتاريخ عميق، تحكيه قص الإنسان منذ ألاف السنين.

وجاء ذلك خلال تدشينه مؤتمر الأحساء للسياحة العربية 2019، أمس الثلاثاء، والذي تنظمه اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﺴﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت الإﺳلاﻣﻴﺔ ﺑﺎلأﺣﺴﺎء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لمدة ثلاث أيام في فندق مكان، برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف

خدمة مجتمع بمنهج وسطي

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وخلال الحفل، أكد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الدكتور ياسر الربيع، إن الكلية تؤدي دورها في إبراز معالم وطننا ومنجزاته، وتسهم بإثراء الساحة العلمية بالأبحاث العلمية، وفي خدمة المجتمع، مع دورها الفاعل في التعليم؛ لتكتمل أضلاع دورها كمؤسسة تعليمية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتسير في ذلك وفق المنهج الوسطي المعتدل القائم على هدي الوحيين.

200 بحثًا محكمًا

فيما أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية الدكتور علي القرني، أن مشاركة الجمعية في تنظيم المؤتمر يأتي ضمن نشاط الجمعية العلمي منذ تأسيسها عام 1405هـ في تنمية الفكر العلمي في مجال الجغرافيا والعمل على تطويره وتنشيطه، وتحقيق التواصل العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين المجتمع والهيئات والمؤسسات العلمية والاكاديمية داخل المملكة وخارجها.

وأضاف بأن الجمعية نشرت وقدمت أكثر من 200 بحثاً علمياً محكماً، تم نشرها ضمن سلسة بحوث جغرافية وسلسة دراسات جغرافية وضمن المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية، وإنتاج العشرات من الكتب العلمية والموسوعات الجغرافية، وتقديم سلسة رواد علم الجغرافيا في الوطن العربي والنشرة الجغرافية لتنمية الفكر الجغرافي، كما أنها قدمت أكثر 150 حلقة نقاش وندوة ومؤتمر، وتنفيذ حملات توعوية علمية للمجتمع عن البيئة والسالمة المرورية والتغيرات المناخية، وتنفيذ رحلة علمية جغرافية داخل وخارج المملكة. وتمثل الجمعية الجغرافية الاتحاد الجغرافي الدولي وتفعيل نشاطه العلمي في المملكة العربية السعودية.

إلى ذلك، قدم المؤتمر في يومه الأول جلستين شملت طرح أوراق علمية، ناقشت المقومات الجغرافية طبيعياً وبشرياً للسياحة في الأحساء، والحديث عن واقع السياحية في الأحساء وأبعاده المكانية، وقدمت الأوراق العلمية محاور نقاشية حول دراسات بحثية تحكي أﺑﻌﺎد السياحية اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ في الأحساء، وفاعلية السياحة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ في اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ والآفاق اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.