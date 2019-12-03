، متحدِّث "الصحة": سنلاحق الحسابات التي تبيع الإجازات المرضية وسنطبِّق النظام بحقهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة

حذَّر الدكتور محمد عبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، من التعامل مع حساب يدَّعي الانتماء للوزارة، ويقوم ببيع الإجازات الطبية. مؤكدًا أنه سيتم تتبُّعه، وملاحقته مع الجهات المختصة، وكل من تعامل معه؛ وذلك لتطبيق النظام في حقهم.

وأوصى "العبد العالي" الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات للإجازات المرضية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة.

محمد عبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الإجازات الطبية