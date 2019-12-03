، متحدِّث "الصحة": سنلاحق الحسابات التي تبيع الإجازات المرضية وسنطبِّق النظام بحقهم ،

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حذَّر الدكتور محمد عبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، من التعامل مع حساب يدَّعي الانتماء للوزارة، ويقوم ببيع الإجازات الطبية. مؤكدًا أنه سيتم تتبُّعه، وملاحقته مع الجهات المختصة، وكل من تعامل معه؛ وذلك لتطبيق النظام في حقهم.
وأوصى "العبد العالي" الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات للإجازات المرضية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة.
محمد عبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الإجازات الطبية
متحدِّث "الصحة": سنلاحق الحسابات التي تبيع الإجازات المرضية وسنطبِّق النظام بحقهمهادي العصيمي الخليج 365 2019-12-03
حذَّر الدكتور محمد عبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، من التعامل مع حساب يدَّعي الانتماء للوزارة، ويقوم ببيع الإجازات الطبية. مؤكدًا أنه سيتم تتبُّعه، وملاحقته مع الجهات المختصة، وكل من تعامل معه؛ وذلك لتطبيق النظام في حقهم.
وأوصى "العبد العالي" الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات للإجازات المرضية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة.
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:56 PM
طالب الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة
حذَّر الدكتور محمد عبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، من التعامل مع حساب يدَّعي الانتماء للوزارة، ويقوم ببيع الإجازات الطبية. مؤكدًا أنه سيتم تتبُّعه، وملاحقته مع الجهات المختصة، وكل من تعامل معه؛ وذلك لتطبيق النظام في حقهم.
وأوصى "العبد العالي" الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات للإجازات المرضية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة.
، متحدِّث "الصحة": سنلاحق الحسابات التي تبيع الإجازات المرضية وسنطبِّق النظام بحقهم ،
المصدر : الخليج 365
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