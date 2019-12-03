، شاهد.. إتلاف 60 طنًّا من اللحوم والخضراوات غير صالحة للاستخدام الآدمي بـ"نكاسة مكة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحملات الميدانية مستمرة لتغطية جميع مواقع البلدية ومكافحة الظواهر السلبية

دهمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع ‫الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري، سوق النكاسة العشوائي، وصادرت وأتلفت 30 طنًّا من اللحوم، و30 طنًّا من الخضراوات والورقيات مجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت بلدية المسفلة أنها تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة. لافتًا إلى أن الحملات الميدانية مستمرة لتغطية جميع المواقع في نطاق البلدية، والقضاء على هذه الظواهر السلبية التي تشكِّل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وزوار العاصمة المقدسة.

أمانة العاصمة المقدسة الإدارة العامة للنظافة إدارة الضبط الإداري سوق النكاسة العشوائي