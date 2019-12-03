محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الواقعة تحقِّق الأجهزة الأمنية بخميس مشيط في جريمة قتل، وقعت مساء اليوم الثلاثاء بأحد الأحياء بالمحافظة؛ إذ قُتل مواطن على يد مواطن آخر. وتفصيلاً، أكدت المصادر أن مواطنًا في العقد الثاني من عمره أطلق النار على آخر بأحد الأحياء داخل محافظة خميس مشيط؛ وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها. مقتل مواطن على يد آخر بأحد أحياء خميس مشيط سعود الدعجاني الخليج 365 2019-12-03 تحقِّق الأجهزة الأمنية بخميس مشيط في جريمة قتل، وقعت مساء اليوم الثلاثاء بأحد الأحياء بالمحافظة؛ إذ قُتل مواطن على يد مواطن آخر. وتفصيلاً، أكدت المصادر أن مواطنًا في العقد الثاني من عمره أطلق النار على آخر بأحد الأحياء داخل محافظة خميس مشيط؛ وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها. Advertisements 03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 11:26 PM الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الواقعة الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الواقعة تحقِّق الأجهزة الأمنية بخميس مشيط في جريمة قتل، وقعت مساء اليوم الثلاثاء بأحد الأحياء بالمحافظة؛ إذ قُتل مواطن على يد مواطن آخر. وتفصيلاً، أكدت المصادر أن مواطنًا في العقد الثاني من عمره أطلق النار على آخر بأحد الأحياء داخل محافظة خميس مشيط؛ وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها. ، مقتل مواطن على يد آخر بأحد أحياء خميس مشيط ،

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