- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، مساء اليوم، فعاليات اليوم العالمي للإعاقة تحت شعار "المملكة بألوان العالم"، والذي تنظمه جمعية الأطفال المعوقين ممثلة بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة، وذلك بمقر المركز وبحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، ومدير المركز الدكتور زهير ميمني، وتستمر الفعاليات لمدة أسبوع.
وفور وصوله تجول في المعرض المصاحب الذي يضم مشاركة جهات عدة منها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة، والمديرية العامة لحرس الحدود، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة المساحة الجيولوجية، وجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية طب الأسنان، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومديرية الشؤون الصحية بجدة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة والتثقيف الصحي.
واستمع مستشار أمير مكة إلى شرح موجز عن الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، وتشمل: العلاج الطبيعي والوظيفي والتعليمي والتأهيلي وغيرها من الخدمات.
كما التقى خلال الجولة مجموعة من أطفال المركز، وشاهد نماذج من إبداعاتهم، واستمع إلى شرح من مدير المركز عن الخدمات المقدمة للأطفال لتطوير قدراتهم، وشاهد والحضور فيلمًا وثائقيًا عن جمعية الأطفال المعوقين وبرامجها وخدماتها المقدمة لتأهيل ورعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ختام الحفل كرّم الأمير سعود بن جلوي الجهات الداعمة لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة والجهات الراعية، كما تسلم هدية تذكارية من مدير المركز.
ويقدم المركز عددًا من الخدمات التعليمية والطبية التأهيلية للأطفال المعوقين باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والوسائل التعليمية والترفيهية.
وكيل محافظة جدة يفتتح فعاليات "اليوم العالمي للإعاقة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-03
افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، مساء اليوم، فعاليات اليوم العالمي للإعاقة تحت شعار "المملكة بألوان العالم"، والذي تنظمه جمعية الأطفال المعوقين ممثلة بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة، وذلك بمقر المركز وبحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، ومدير المركز الدكتور زهير ميمني، وتستمر الفعاليات لمدة أسبوع.
وفور وصوله تجول في المعرض المصاحب الذي يضم مشاركة جهات عدة منها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة، والمديرية العامة لحرس الحدود، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة المساحة الجيولوجية، وجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية طب الأسنان، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومديرية الشؤون الصحية بجدة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة والتثقيف الصحي.
واستمع مستشار أمير مكة إلى شرح موجز عن الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، وتشمل: العلاج الطبيعي والوظيفي والتعليمي والتأهيلي وغيرها من الخدمات.
كما التقى خلال الجولة مجموعة من أطفال المركز، وشاهد نماذج من إبداعاتهم، واستمع إلى شرح من مدير المركز عن الخدمات المقدمة للأطفال لتطوير قدراتهم، وشاهد والحضور فيلمًا وثائقيًا عن جمعية الأطفال المعوقين وبرامجها وخدماتها المقدمة لتأهيل ورعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ختام الحفل كرّم الأمير سعود بن جلوي الجهات الداعمة لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة والجهات الراعية، كما تسلم هدية تذكارية من مدير المركز.
ويقدم المركز عددًا من الخدمات التعليمية والطبية التأهيلية للأطفال المعوقين باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والوسائل التعليمية والترفيهية.
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:24 PM
تُعقد تحت شعار "المملكة بألوان العالم":
افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، مساء اليوم، فعاليات اليوم العالمي للإعاقة تحت شعار "المملكة بألوان العالم"، والذي تنظمه جمعية الأطفال المعوقين ممثلة بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة، وذلك بمقر المركز وبحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، ومدير المركز الدكتور زهير ميمني، وتستمر الفعاليات لمدة أسبوع.
وفور وصوله تجول في المعرض المصاحب الذي يضم مشاركة جهات عدة منها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة، والمديرية العامة لحرس الحدود، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة المساحة الجيولوجية، وجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية طب الأسنان، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومديرية الشؤون الصحية بجدة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة والتثقيف الصحي.
واستمع مستشار أمير مكة إلى شرح موجز عن الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، وتشمل: العلاج الطبيعي والوظيفي والتعليمي والتأهيلي وغيرها من الخدمات.
كما التقى خلال الجولة مجموعة من أطفال المركز، وشاهد نماذج من إبداعاتهم، واستمع إلى شرح من مدير المركز عن الخدمات المقدمة للأطفال لتطوير قدراتهم، وشاهد والحضور فيلمًا وثائقيًا عن جمعية الأطفال المعوقين وبرامجها وخدماتها المقدمة لتأهيل ورعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ختام الحفل كرّم الأمير سعود بن جلوي الجهات الداعمة لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة والجهات الراعية، كما تسلم هدية تذكارية من مدير المركز.
ويقدم المركز عددًا من الخدمات التعليمية والطبية التأهيلية للأطفال المعوقين باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والوسائل التعليمية والترفيهية.
، وكيل محافظة جدة يفتتح فعاليات "اليوم العالمي للإعاقة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل محافظة جدة يفتتح فعاليات "اليوم العالمي للإعاقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.