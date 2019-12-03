، "البقمي" يوجه الجهات المعنية بسرعة التعامل مع أضرار الأمطار ومكافحة الجراد ،

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وجه محافظ القنفذة فضا البقمي مديري الجهات الحكومية بالمحافظة البلديات والمياه والزراعة والطرق والصحة كل فيما يخصه والتعاون على سرعة التعامل مع الأضرار والمستنقعات التي خلفتها الأمطار، والتي لازالت تشهدها المحافظة ومراكزها بغزارة من وقت لآخر.
وتفصيلاً، طالب "البقمي" فرع الزراعة بالمحافظة بتكثيف جهودهم لمكافحة آفة الجراد المنتشر بكثرة في مراكز المحافظة ووجه رؤساء المراكز وشيوخ وأعيان القبائل بمساعدة الزراعة في إبلاغ مربي النحل بالابتعاد عن المواقع المعرضة للرش حتى لا يتسبب ذلك في تسمم وتضرر مناحلهم نتيجة مكافحة الجراد.القنفذة محافظ القنفذة قضا البقمي المستنقعات التي خلفتها الأمطار وزارة الزراعة مكافحة الجراد
"البقمي" يوجه الجهات المعنية بسرعة التعامل مع أضرار الأمطار ومكافحة الجرادحسن العيسي الخليج 365 2019-12-03
وجه محافظ القنفذة فضا البقمي مديري الجهات الحكومية بالمحافظة البلديات والمياه والزراعة والطرق والصحة كل فيما يخصه والتعاون على سرعة التعامل مع الأضرار والمستنقعات التي خلفتها الأمطار، والتي لازالت تشهدها المحافظة ومراكزها بغزارة من وقت لآخر.
وتفصيلاً، طالب "البقمي" فرع الزراعة بالمحافظة بتكثيف جهودهم لمكافحة آفة الجراد المنتشر بكثرة في مراكز المحافظة ووجه رؤساء المراكز وشيوخ وأعيان القبائل بمساعدة الزراعة في إبلاغ مربي النحل بالابتعاد عن المواقع المعرضة للرش حتى لا يتسبب ذلك في تسمم وتضرر مناحلهم نتيجة مكافحة الجراد.
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:17 PM
طالب بإبلاغ مربي النحل بالابتعاد عن المواقع المعرضة للرش حفاظاً على مناحلهم
وجه محافظ القنفذة فضا البقمي مديري الجهات الحكومية بالمحافظة البلديات والمياه والزراعة والطرق والصحة كل فيما يخصه والتعاون على سرعة التعامل مع الأضرار والمستنقعات التي خلفتها الأمطار، والتي لازالت تشهدها المحافظة ومراكزها بغزارة من وقت لآخر.
وتفصيلاً، طالب "البقمي" فرع الزراعة بالمحافظة بتكثيف جهودهم لمكافحة آفة الجراد المنتشر بكثرة في مراكز المحافظة ووجه رؤساء المراكز وشيوخ وأعيان القبائل بمساعدة الزراعة في إبلاغ مربي النحل بالابتعاد عن المواقع المعرضة للرش حتى لا يتسبب ذلك في تسمم وتضرر مناحلهم نتيجة مكافحة الجراد.
، "البقمي" يوجه الجهات المعنية بسرعة التعامل مع أضرار الأمطار ومكافحة الجراد ،
المصدر : الخليج 365
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