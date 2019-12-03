ضبط مصنع للخمور في الأفلاج

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الرياض - علي القحطاني - تمكنت الجهات الأمنية في الأفلاج، اليوم الثلاثاء، من ضبط مصنع للخمور يديره وافد آسيوي. وجاء ذلك بعد متابعة أحد العمالة ومداهمة منزله، حيث عُثر بداخله على ٣٤ قارورة عرق جاهزة للتوزيع. وحررت الجهات الامنية محضر بالواقعة، وتسليم الآسيوي للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

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