شكرا لمتابعة خبر عن محمد العرب يبكي متأثرًا بقصة شهيد.. ويضيف: أشعر بدّنو الأجل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعرب المراسل الحربي محمد العرب، عن امتنانه للشعب السعودي لأنه هو من صنعه، مضيفًا بتأثر: «المشكلة أني أشعر بدنو الأجل وأنا مستعد لذلك».
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، أن عاصفة الحزم غيّرت فيه الكثير وأصبح زاهدًا في الدنيا، فهو يريد كتابة مذكراته عن الحرب ثم يعتزل الإعلام والكتابة.
وبكى محمد العرب يبكي أثناء الحديث عن قصة الشهيد البطل فيصل السبيعي، مضيفًا: «لدي تيشيرت يحمل صورتي وصورة فيصل، لن أدخل ميدان السبعين لنقل خبر التحرير إلا وأنا أرتديه وفاء بالوعد الذي قطعته معه».
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