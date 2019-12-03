شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مطاردة بين مهرج وشاب بموسم الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو متداول موقف ساخر لمهرج يلاحق شاب في موسم الرياض لأسباب غير معروفة. وظهر في المقطع؛ مهرج يقف على سيقان خشبية وهو يطارد شاب سارع بالفرار من أمامه. وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع؛ متذكرين الواقعة التي حدثت الشهر الماضي عندما أسقط شاب مهرج بسيقان خشبية.

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