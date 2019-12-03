شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يرد على زوجة سجين تريد التسجيل في البرنامج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد برنامج حساب المواطن على استفسار مواطنة زوجها سجين ولديها ابنة، وتريد التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم. وقال حساب المواطن: إنه بإمكان الابنة التسجيل كمستفيد رئيسي وإضافة الأم كتابع وإرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون،. وأضاف : وفي حال كان عمر الابنة أقل من 15 سنة يمكن التواصل على رقم الاتصال الموحد 19912 أو عبر خدمة صوتك مسموع من خلال الرابط هنـــــــا .

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