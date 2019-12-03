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عدن - ياسمين التهامي - وصفات تفتيح المناطق الحساسة من أكثر الأمور التي تهم كل حواء، إذ يعتبر تغير لون المناطق الحساسة من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص سواء كان السبب راجع لعوامل وراثية أو مشاكل جلدية، أو حتى استخدام كريمات تبييض البشرة المتوفرة في الأسواق والتي تجعل تلك المناطق أكثر قتامه وتتسبب في الحساسية، وغالبًا ما تنسب البشرة الداكنة إلى عادات الأكل السيئة والتدخين وكريمات إزالة الشعر والملابس الضيقة والتهابات الجلد والشيخوخة والسمنة، لذا قد يلجأ البعض إلى استعمال العديد من المواد الكيميائية للتخلص من هذا الاسمرار ولكن قد تكون مضره لذا يُنصح باستخدام الوصفات الطبيعية للتخلص من تغير لونها.





وصفات تفتيح المناطق الحساسة

من الصعب المبالغة في تقدير أهمية العناية بالبشرة، فالجلد هو أكبر جزء في الجسم وهو خط الدفاع الأول ضد العدوى والمرض، ولا سيما المناطق الحساسة التي تتأثر سريعاً بمشكلات تصبغ البشرة،لذلك في حال وجود بقع داكنة أو أي مشاكل تصبغ الجلد تصاب حواء بالقلق حول لون بشرتها، لكن الأخبار الجيدة هي أنه يمكن إصلاح الكثير من مشاكل التصبغ دون الحاجة للذهاب إلي الطبيب، فقط كل ما ستحتاجين إليه بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها لتفتيح بشرتك والتخلص من أي عيوب أو بقع داكنة.

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وصفة بسيطة لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة من الجسم يجعلها أكثر نعومة وإغراء

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وصفة عصير الليمون

عصير الليمون يحتوي على فيتامين ج الذي يعمل على تحسين وإزالة الجلد الميت، والمكونات هي:

ملعقتان كبيرتان من اللبن.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع كلاً من عصير الليمون، والعسل، واللبن في وعاء ويتم خلطهم بطريقة جيدة.

نطبق المزيج السابق على البشرة ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر جيداً.

وصفة قشر البرتقال

البرتقال يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد في تفتيح المناطق الداكنة، والمكونات سهلة وبسيطة وهي كمية مناسبة من قشر البرتقال، وثلاث ملاعق كبيرة من لبن الزبادي، وملعقة صغيرة من العسل، أما عن طريقة التحضير فهي القيام أولاً بتجفيف قشر البرتقال ونطحنه، ثم نضع في وعاء كلاً من قشر البرتقال مع العسل، ولبن الزبادي ويتم خلطهم بطريقة جيدة، ونضع المزيج السابق على المنطقة الحساسة ويترك حتى يجف، ثم نقوم بتقشير المزيج بالأيدي ثم نغسله جيداً بالماء البارد.