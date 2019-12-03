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عدن - ياسمين التهامي - اللبان الذكر له إحساس المذاق المر إلا أنه يمتلك فوائد صحية كثيرة لجسم الإنسان بشكل عام، رغم أن الكثير من الناس لا يعرفون فوائده الرائعة التي يكتسبها لبان الذكر لجسم الإنسان، فقد وجهت الكثير من الدراسات العلمية أنه يساعد بشكل كبير وفعال في التخلص من الكثير من الأمراض و المشاكل الصحية التي تصيب جسم الإنسان، كما أنه يستخدم في علاج بعض الأمراض الأخري.

الفوائد الصحية لمنقوع البان الذكر على الريق

هناك العديد من الفوائد الصحية الكثيرة لتناول منقوع اللبان الذكر، ومنها علاج مشكلة النسيان وتقوية وتنشيط الذاكرة، كما يعمل مشروب لبان الذكر في تسكين الآلام التي تصيب الأسنان والتي تضايق الكثير من الناس وتسبب لهم إزعاجا كبيرا، كما أنه يساعد في علاج مرض الربو والسعال، كما أن مشروب لبان الذكر يعمل على إزاله التهاب الحلق والحنجرة وعلاجهما بشكل نهائي.

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مشروب بسيط إذا تناولته سبعة أيام متواصلة فإنه يخلصك من آلام الأسنان ويعالج مرض الربو والسعال بسرعة مذهلة

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الطريقة الصحية لإعداد لبان الذكر

ينقع لبان الذكر في كمية من الماء الساخن ويترك لمدة يوم كامل، ثم نقوم بتقليبه جيدا في اليوم التالي، ويتم تناول هذا المشروب في الصباح الباكر على الريق قبل تناول وجبة الإفطار، من أجل تحقيق أكبر إفادة ممكنة من هذا المزيج، كما أثبتت بعض الدراسات العلمية والأبحاث العلمية أن تناول مشروب لبان الذكر في الصباح الباكر على معدة فارغة قبل تناول وجبة الإفطار يساهم بشكل كبير وفعال في طرد البلغم من الصدر.