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عدن - ياسمين التهامي - إنّ علاج ألم البطن يعتمد على المُسبّب بشكلٍ رئيسيّ، فمثلاً في حال كان السبب وراء الشعور بألم البطن هو المعاناة من مشكلة صحية ما أو التعرّض لإصابة معينة، فإنّ العلاج يكون بعلاج هذه المُسبّبات، ويمكن بيان الطرق العلاجية العامة فيما يأتي :

تعديلات نمط الحياة يمكن إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة للسيطرة على ألم البطن، وفيما يأتي بيان أهمّ هذه التعديلات:

الاعتدال في تناول الطعام في حال كان السبب الكامن وراء الإصابة بألم البطن هو كثرة الطعام. الحدّ من تناول الأطعمة المُسبّبة للغازات في حال كانت الغازات هي المُسبّبة لألم البطن. الاستلقاء على الجانب الأيسر لتخفيف حدة الشعور بالألم، إذ يمكن أن يساعد هذا الاستلقاء على إراحة القناة الهضمية. الإكثار من تناول الألياف وشرب الماء في حال كان الإمساك هو السبب الكامن وراء المعاناة من ألم البطن. السيطرة على التوتر وممارسة التمارين التي تساعد على الاسترخاء، وذلك لأنّ التوتر يتسبب في زيادة ألم البطن سوءاً. وضع قربة من الماء الساخن على البطن. الحرص على تناول كمية كبيرة من السوائل الصحية مثل الماء. الامتناع عن شرب الكحول، وذلك لما يتسبب به شرب الكحول من زيادة الألم سوءاً. الحدّ من تناول القهوة والشاي، وذلك لتسبب هذه المشروبات بزيادة الألم سوءاً. الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة.

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وداعًأ لآلام البطن بمختلف أنواعها .. طرق بسيطة منها شرب الماء بهذه الطريقة!

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العلاجات الدوائية

يعتمد اختيار الدواء على السبب الكامن وراء الشعور بألم البطن، وهناك بعض الحالات التي يتطلب فيها الأمر حقن المصاب بالوريد بالسوائل تعويضاً عن النقص الحاصل، ومن الخيارات الدوائية التي يمكن أن يُلجأ إليها ما يأتي:

مُسكّنات الألم؛ على الرغم من أنّ أغلب الحالات لا يزول فيها الألم بشكلٍ مباشر عند تناول مسكنات الألم، إلا أنّها تقلل بشكلٍ واضح من حدته، ومن الجدير بالذكر أنّ هناك العديد من الأدوية التي تُصنّف كمُسكّنات للألم، منها الباراسيتامول (بالإنجليزية: Paracetamol) والذي يُنصح باستخدامه في حالات الشعور بألم بسيط، ويُنصح بقراءة التعليمات المرفقة بالباراسيتامول، والحرص على عدم تجاوز الجرعات اليومية المسموح بها، ومن مُسكّنات الألم أيضاً: الأسبرين ومضادات الالتهاب، ولكن يُنصح بعدم تناول هذه الأدوية دون استشارة الطبيب المختص؛ إذ إنّ هذه الأدوية قد تزيد شعور المصاب بألم البطن في بعض الحالات. مضادات الحموضة (بالإنجليزية: Antacids)، ويُلجأ إليها في بعض حالات ألم البطن. المضادات الحيوية (بالإنجليزية: Antibiotics). مضادات الاكتئاب (بالإنجليزية: Antidepressants)، ولكن تُعطى بجرعات قليلة في حال الشعور بألم في البطن.