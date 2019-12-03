وزير العمل يصدر قراراً بإلغاء النطاق الأصفر.. وتحويل جميع المنشآت فيه إلى النطاق الأحمر

أصدر وزير العمل المهندس أحمد الراجحي قراراً بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات). كما تضمن قرار الوزير نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، وتطبيق معايير النطاق الأحمر عليها.
وحدد القرار الوزاري تاريخ 1 جمادى الثاني 1441هـ الموافق 26 يناير 2020 موعداً لبدء العمل بالقرار. ويهدف هذا القرار إلى تحفيز المنشآت في هذا النطاق للانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، واتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت.
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