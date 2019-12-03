تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة حديثة لأنثى وعل نادرة وصغيرها معلقة على شجرة ، في إحدى المواقع شمال المملكة. وأوضح مغردون أن الأثنى وصغيرها قد اتم اصطيادهم في إحدى المناطق الصحراوية شمال غرب المملكة، مشيرين إلى أنهما من سلالة نادرة تسمى “Capra nubiana”. وأوضحوا أن الواقعة حدثت في الأسبوع الماضي ، مطالبين بأهمية الحفاظ على هذه الحيوانات النادرة ووصفوها بالكنز.

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كانت هذه تفاصيل خبر من فصيلة نادرة.. صورة صادمة لأنثى وعل وصغيرها بعد اصطيادهما شمال المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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