قلّد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الثلاثاء، عدداً من منسوبي الوزارة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة.
جاء ذلك بناءً على الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن، نظير مشاركتهم بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بأمر ملكي.. وسام الملك فيصل لعدد من منسوبي الحرس الوطني لمشاركتهم في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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