بأمر ملكي.. وسام الملك فيصل لعدد من منسوبي الحرس الوطني لمشاركتهم في عاصفة الحزم وإعادة الأمل

قلّد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الثلاثاء، عدداً من منسوبي الوزارة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة.

جاء ذلك بناءً على الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن، نظير مشاركتهم بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.