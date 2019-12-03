بالصور: أمير مكة ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير متعب بالمسجد الحرام

أدى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز، بعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام.

كما أدى الصلاة مع أمير مكة، ابنا الفقيد، الأمير الدكتور منصور بن متعب، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن متعب، وعدد من الأمراء والمسؤولين، فيما أمّ المصلين الشيخ عبدالرحمن السديس.