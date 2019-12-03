«تعليم الجوف» تبحث تعديل لائحة تقويم الطالب

نفذَّت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف -ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول «بنين»- ورشة عمل بعنوان: «دراسة تعديل لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية وآلية التطبيق»، والتي استهدفت قادة المداس بسكاكا.

وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول «بنين» محمد بن فلاح الحربي، أن الورشة تهدف إلى تمكين قادة مدارس المرحلة الابتدائية إلى الإلمام بالمعارف والمهارات في لوائح الاختبارات وتوجيه المعلمين بمضمونها.

وقال الحربي، إن الورشة اشتملت محاور عدة، أهمها: آلية تطبيق تعديل لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية في الميدان، تشكيل لجان الاختبارات في المرحلة الابتدائية، آلية التصحيح والمراجعة، آلية الرصد واستخراج النتائج والحفظ.