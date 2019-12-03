لتلبية الطلب على خدمات المياه.. أمير الرياض يدشن 42 مشروعًا غدًا

يدشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، غدًا الأربعاء، 40 مشروعًا مائيًّا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار ريال، كما يفتتح المقر الجديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض.

وستسهم هذه المشروعات -التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية- في تلبية الطلب المتزايد على المياه وخدماتها، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه وتوفير حلول بيئية مستدامة.

ويشمل حفل التدشين، وضع حجر الأساس لمشروعين لإيصال مياه الشرب المحلاة إلى عدد من محافظات المنطقة بتكلفة تجاوزت 360 مليون ريال.