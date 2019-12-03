«المغامسي» يتحدث عن موقف جمعه بالأمير متعب أثناء مرضه

نعى إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، الأمير متعب بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى موقف جمعه به قبل سنوات.

وقال «المغامسي» -في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»-: «زرتُ الأمير متعب -رحمه الله- في المستشفى قبل سنوات في بداية مرضه، وكان المصحف قريبًا منه، فأظهرتُ فرحي بذلك، فقال لي: (لا خير فينا إنْ لم يكن القرآن قريبًا منّا)»، داعيًا الله أن يعفو عن الأمير الراحل ويتغمده برحمته.

وأدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر، اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في الاستقبال ابنا الفقيد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الأمراء أحفاد الفقيد.