السفارة في فرنسا توصي السعوديين بتجنب مناطق إضراب 5 ديسمبر

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا، المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين بأخذ الحيطة حال التنقل والسفر وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت سفارة المملكة في فرنسا إلى أن ذلك بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب يوم الخميس المقبل، في فرنسا وخاصة في مدينة باريس وضواحيها، مما سيتسبب بتوقفٍ تام في وسائل النقل العام.

كما دعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:

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(0033673656324 - 0033626238195)

وتستعد النقابات العمالية في فرنسا لإضراب عام وشامل، في الخامس من ديسمبر الجاري؛ اعتراضًا على قانون التقاعد الذي تعالت المطالب لتعديل بنوده أو إلغائها.

وأشارت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، إلى أن النقابات والهيئات تعمل بلا كلل لجمع موظفيها ودعوتهم للإضراب عن العمل في هذا اليوم.