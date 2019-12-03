الصحة تحذر من حساب مخالف يزعم اعتماد الأعذار الطبية للإجازات المرضية

حذَّرت وزارة الصحة، من التعامل مع حساب مخالف يزعم القائمون عليه اعتماد الإجازات الأعذار الطبية للحصول على الإجازات المرضية، متوعدًا بملاحقته بالتعاون مع الجهات المختصة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «نحذر من التعامل مع هذا الحساب وما يماثله، وسيتم تتبعه وملاحقته مع الجهات المختصة وكل من تعامل معه لتطبيق النظام في حقهم.
وأوصى «متحدث الصحة» بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات للإجازات المرضية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة وعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة.
وكان الحساب المشار إليه، قد زعم قدرته على اعتماد الأعذار الطبية، وإرسال العذر للمستفيدين عبر البريد الإلكتروني في نفس يوم طلبه، على خلاف الحقيقة.
يذكر أن منصة «الإجازات المرضية» المعتمدة رسميًّا من قبل وزارة الصحة تتيح للمنشآت الصحية تسجيل الإجازات المرضية والتحقق من صحة بيانات المرضى، والأطباء، والمنشآت الصحية وموثوقية مصدرها المعتمد، كما تتيح للأفراد إمكانية الوصول إلى الإجازات المرضية إلكترونيًّا، ويكون الدخول للمنصة عبر الرابط: https://www.seha.sa/Home/sickleaveservice.
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