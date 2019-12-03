رئيس «الأرصاد»: استكمال منظومة التغطية الآنية للطقس بـ 14 رادارًا

أكد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، استكمال منظومة التغطية الآنيَّة للطقس في المملكة.
وأضاف الطريقي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن رادار القيصومة يأتي استكمالًا لهذه المنظومة ليصل عدد الرادارات إلى ١٤ رادارًا بالإضافة إلى ثلاثة رادارات يتم العمل على إنشائها بوادي الدواسر وشروره وجازان.
يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد، تباشر متابعة المستجدات في نشاطات حماية البيئة والأرصاد على كافة المستويات الإقليمية والدولية، فضلًا عن نشر الوعي الأرصادي والبيئي بين كافة أفراد المجتمع السعودي، وعكس المنظور الوطني للتعامل مع البيئة والأرصاد وقضاياها عالميًّا والمنطلق في الأساس من تعاليم الدين الإسلامي، وإظهار اهتمامات حكومة المملكة للحفاظ على البيئة ومقوماتها بالعديد من الأنشطة التي تقوم بها الهيئة.
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