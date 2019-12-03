الحصيني: تغيّر الأماكن المتأثرة بهطول الأمطار وفقًا لموقع المنخفض الجوي

قال الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، إن أماكن هطول الأمطار خلال الحالة الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم تتغير بتغير موقع المؤثر الجوي المنخفض.

وأضاف الحصيني -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: يبدو أن إيران سوف تشهد سيولًا وفيضانات محلية وثلوج كثيفة على مرتفعاتها.

وكان الحصيني قد توقع -أمس الإثنين- انخفاضًا في درجات الحرارة يتراوح من ثلاث إلى خمس درجات من اليوم الثلاثاء، قائلًا: إن بداية انخفاض درجات الحرارة، ستكون من المناطق الشمالية ثم الوسطى وشمالي المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، متوقعًا استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى الخميس المقبل.

وتابع الحصيني: إن تلك الحالة الجوية يليها -بدءًا من يوم الجمعة المقبل- ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ثم هجوم قطبي وانخفاض قوي في الحرارة خلال الأسبوع القادم، يسبقه حالة ممطرة.