

أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر أمس، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان . كما كان في الاستقبال ابنا الفقيد الأمير منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن متعب، والأمراء أحفاد الفقيد. من جانب آخر، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء من أخيه أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز، وسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء مماثلتين من ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، أعربا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له الأمير متعب بن عبدالعزيز، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء من أخيه الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. وعبر سمو حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له الأمير متعب بن عبدالعزيز داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة جميل الصبر والسلوان. كما تلقى برقية تعزية مماثلة من ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن محمد الشرقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك يؤدي صلاة الميت على الأمير متعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.