وجه رئيس بلدية محافظة بارق محمد مرزن آل مبشر بفتح طريقي الستين في مخطط الإدارات الحكومية وفي المخطط الصناعي، وقد بدأ قسم الخدمات العمل على فتحها بمعدات البلدية. ووقف آل مبشر ميدانياً على أعمال الفتح لطريق الستين بمخطط الإدارات الحكومية والطريق الآخر بالمخطط الصناعي جنوب المحافظة في منطقة جبال، رافقه رئيس قسم المشاريع سعيد القرني ورئيس قسم الشؤون الفنية والتخطيط أبوطالب البارقي، حيث تم مناقشتهما عن آلية العمل في فتح طريق الستين الدائري لمخطط الإدارات الحكومية الذي يقع شرق طريق الملك عبدالله، كما استمع لشرح عن المخطط وأبعاده وكم يحويه من قطعه ومساحته الإجمالية، ثم انتقل للجهة الغربية للمخطط الصناعي الذي يقع خلف القرية التراثية، واطلع على آلية فتح طريق الستين به، واطلع على كروكياته، حيث يعد المخططان نقلة تنموية كبيرة لجنوب محافظة بارق.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح طريق الستين ببارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.