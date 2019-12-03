تدشين مؤتمر الأحساء عاصمة للسياحة العربية



دشن محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، أمس، مؤتمر الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019، الذي تنظمه الجمعية الجغرافية السعودية وقسم الجغرافيا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ﺑﺎﻟﺄﺣﺴﺎء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لمدة 3 أيام في فندق مكان. وأكد محافظ الأحساء، أن الأحساء تعتبر نموذجا للسياحية البيئية نظير تنوع مقوماتها السياحية والتي تجتمع في جغرافية الأحساء، في واحة نخيل تحيطها رمال وجبال وبحر، مما جعلها في مصاف المدن العالمية كموقع تراث عالمي، ومدينة إبداعية في الحرف اليدوية والفنون الشعبية، إضافة إلى تسجيلها عاصمة للسياحة العربية لعام 2019، فالأحساء محزون تراثي، وتاريخ عميق، تحكيه قصة الإنسان منذ آلاف السنين. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية علي القرني، إن مشاركة الجمعية في تنظيم المؤتمر يأتي ضمن نشاط الجمعية العلمي منذ تأسيسها عام 1405 في تنمية الفكر العلمي في مجال الجغرافيا والعمل على تطويره وتنشيطه، وتحقيق التواصل العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين المجتمع والهيئات والمؤسسات العلمية والأكاديمية داخل المملكة وخارجها. وأضاف أن الجمعية الجغرافية السعودية نشرت وقدمت أكثر من 200 بحث علمي محكم، تم نشرها ضمن سلسة بحوث جغرافية وسلسة دراسات جغرافية وضمن المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية، وإنتاج العشرات من الكتب العلمية والموسوعات الجغرافية، وتقديم سلسة رواد علم الجغرافيا في دوت الخليج العربي والنشرة الجغرافية لتنمية الفكر الجغرافي، كما أن الجمعية الجغرافية قدمت أكثر 150 حلقة نقاش وندوة ومؤتمرا، وتنفيذ حملات توعوية علمية للمجتمع عن البيئة والسالمة المرورية والتغيرات المناخية، وتنفيذ رحلة علمية جغرافية داخل وخارج المملكة. وتمثل الجمعية الجغرافية الاتحاد الجغرافي الدولي وتفعيل نشاطه العلمي في المملكة.

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