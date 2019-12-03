دورة تدريبية استهدفت 68 منسقا إعلاميا بمدارس صامطة

أكد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرازق الصميلي على أهمية الالتزام بالضوابط الجديدة الخاصة بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومراعاة ذلك في نشر أي مناشط أو مناسبات مستقبلية، ونقل ضوابط النشر لقادة المدارس، شاكرا الدور الكبير الذي تقوم به وحدة الإعلام والاتصال بالمكتب لتوضيح الآلية الصحيحة لإدارة الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي والتحرير الصحفي. جاء ذلك خلال رعايته برنامج التحرير الصحفي وضوابط النشر وإدارة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يستهدف منسقي الإعلام بالمدارس بحضور مدير إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة الأستاذ يحيى عطيف. وأشاد الصميلي بجهود المنسقين الإعلاميين المميزة خلال العام الدراسي الماضي، في إبراز منجزات المكتب والمدارس التابعة له، كما وجه شكره لمدير الإعلام والاتصال بتعليم جازان ولمشرف التدريب على الدورة الأستاذ علي سهلي لحضورهما لفعاليات البرنامج. واستعرض البرنامج التدريبي والذي ينفذه رئيس وحدة الإعلام والاتصال بمكتب تعليم صامطة الإعلامي حسن عواجي علي المهجري المدخلي الملامح العامة للإعلام، وعن المنسقين الإعلاميين ومهامهم وأبرز أدوارهم، وأكد على أن عمل المنسق الإعلامي بالمدرسة إبراز النماذج المميزة من الطلاب، وضوابط النشر والخبر الصحفي وصياغته والأسئلة الستة التي يجب توفرها في الخبر، وعن التصاريح الرسمية ومن المخول بها ودور المنسقين الإعلاميين في إيصال المعلومات للمكتب في الوقت المطلوب، ومتابعة الحسابات الرسمية للوزارة والإدارة والمكتب والإلتزام بالبروتكولات في التهاني وتوثيق التغريدات حسب ما هو متبع في نظام راصد. وشهدت الدورة في يومها الأول مشاركة أكثر من 68 منسقاً إعلامياً من مدارس المكتب.



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