

الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

حقق متدربو كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، المركز الثالث في مسابقة هواوي الشرق الأوسط بالصين، وهما المتدربان سلطان مصلح وراكان الحارثي.

وعبر عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة عن سعادته بتحقيق متدربي الكلية مراكز متقدمة على مستوى دول الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذا الفوز يجسد مدى ما يتمتع به متدربو الكلية من مهارات فنية عالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرا إلى أن الكلية قامت بالعديد من الشراكات الإستراتيجية مع عدد من الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأعرب الدكتور الخليفة عن شكره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لما تلقاه الكلية من دعم وتشجيع ومتابعة أثمرت عن هذا الإنجاز.

// انتهى //

23:03ت م

0299





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / متدربو كلية الاتصالات يحققون المركز الثالث في مسابقة هواوي بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.